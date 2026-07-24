И. о. главы Ленинского района Перми покинет должность

Константин Дароватовский был назначен и. о. главы Ленинского района в конце июля 2024 года. В этой должности он сменил Александра Русанова, проработавшего на ней чуть больше двух лет. Господин Дароватовский родился в Череповце, окончил инженерный факультет Череповецкого государственного университета, а также экономический факультет Вологодского государственного технического университета.