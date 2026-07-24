Нижегородские следователи завели уголовное дело по факту смертельного пожара

Речь идет о смертельном пожаре в Канавинском районе, где в ночь на 23 июля погибла 73-летняя женщина. Также, по данным нижегородского управления Следственного комитета России, в результате происшествия пострадал мужчина: с термическими ожогами его отправили в больницу.