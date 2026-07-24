Нижегородские следователи завели уголовное дело по факту смертельного пожара

В Нижнем Новгороде расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений. Фигурантом является 32-летний мужчина, задержанный по подозрению в поджоге многоквартирного дома.
Речь идет о смертельном пожаре в Канавинском районе, где в ночь на 23 июля погибла 73-летняя женщина. Также, по данным нижегородского управления Следственного комитета России, в результате происшествия пострадал мужчина: с термическими ожогами его отправили в больницу.
Предполагаемый поджигатель ранее не был судим за преступления против личности. Правоохранители предполагают, что он мог поджечь бумагу в подъезде жилого дома, что и привело к трагедии.
Следствие ходатайствует перед судом о заключении подозреваемого под стражу.