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Нижегородские следователи завели уголовное дело по факту смертельного пожара

Жертвой огня стала жительница Канавинского района.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений. Фигурантом является 32-летний мужчина, задержанный по подозрению в поджоге многоквартирного дома.

Речь идет о смертельном пожаре в Канавинском районе, где в ночь на 23 июля погибла 73-летняя женщина. Также, по данным нижегородского управления Следственного комитета России, в результате происшествия пострадал мужчина: с термическими ожогами его отправили в больницу.

Предполагаемый поджигатель ранее не был судим за преступления против личности. Правоохранители предполагают, что он мог поджечь бумагу в подъезде жилого дома, что и привело к трагедии.

Следствие ходатайствует перед судом о заключении подозреваемого под стражу.