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В Уфе посчитали машины в очередях на АЗС

В Уфе посчитали машины в очередях на АЗС.

Источник: Башинформ

В Уфе на 31 крупнейшей АЗС (по которым ведётся мониторинг) на 15 часов в очередях находились 871 машина. В 10 часов их было 993. Цифры были озвучены в ходе брифинга по ситуации на топливном рынке в ЦУР.

«Это очень хороший результат для пятницы, так как начало и конец рабочей недели — это “час пик” для заправок. Это значит, что ситуация под контролем», — отметил замминистра промышленности РБ Эдуард Мустафин.

Он добавил, что по районам республики картина неоднородная — особенно там, где действует одна заправка на крупной трассе. Замминистра отметил, что логисты «Башнефти» работают очень напряжённо и учитывают потребности районов.