Нижегородцам рассказали, почему фтириазом чаще заражаются в хостелах

Врач уточнила, что вши могут передаваться в том числе через полотенца, мочалки и одежду, если на них есть взрослые особи или недавно вылупившиеся личинки. В банях, саунах и бассейнах риск заражения минимален, так как вши быстро погибают в хлорированной воде, хотя передача возможна через общие лежаки и полотенца.