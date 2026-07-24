Нижегородцам рассказали, почему фтириазом чаще заражаются в хостелах

Раньше считалось, что фтириаз — или лобковый педикулёз — болезнь асоциальных людей. Однако сегодня ситуация изменилась: заражение возможно как при тесном контакте «кожа к коже», включая половой, так и при использовании чужих вещей.
Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен в беседе с NEWS.ru предупредила, что заразиться фтириазом можно через постельное бельё в хостелах и отелях, поэтому заболевание распространено среди путешественников и постояльцев хостелов.
Врач уточнила, что вши могут передаваться в том числе через полотенца, мочалки и одежду, если на них есть взрослые особи или недавно вылупившиеся личинки. В банях, саунах и бассейнах риск заражения минимален, так как вши быстро погибают в хлорированной воде, хотя передача возможна через общие лежаки и полотенца.
Дети также могут заразиться фтириазом при тесном бытовом контакте со взрослыми. У детей заболевание чаще всего проявляется на ресницах и бровях в виде эффекта «склеенных» ресниц с белыми муфтами у основания.
Важно отметить, что лобковые вши не переносят заболевания, как платяные или головные вши. Однако наличие фтириаза может быть маркером рискованного поведения, поэтому врачи часто рекомендуют при его обнаружении провериться на ИППП (хламидиоз, гонорею, сифилис, ВИЧ, гепатиты B и C). Это связано не с тем, что вши переносят эти инфекции, а с совпадением путей передачи.
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