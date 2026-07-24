Ректор ННГУ Трофимов высказался по поводу включения вуза в список Пентагона

Напомним, что ННГУ им. Лобачевского вошел в перечень организаций, представляющих угрозу для национальной безопасности США. В список также попали еще 32 российских вуза, в том числе МГУ, МФТИ, ВШЭ, Сколтех и Курчатовский институт. Всего перечень включает 130 организаций из России, Китая и Ирана.