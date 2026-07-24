Ректор ННГУ Трофимов высказался по поводу включения вуза в список Пентагона

Ректор ННГУ им. Лобачевского Олег Трофимов прокомментировал включение вуза в список организаций, представляющих угрозу для национальной безопасности США. Своим мнением он поделился в соцсетях.
«Оказывается, Пентагон тоже выпускает рейтинг вузов. Причём, особо эксклюзивный. Мы в него, конечно, входим, что ещё раз подтверждает высокий уровень нашей науки и образования. Мир вашему дому. Спасибо за высокую оценку!» — написал Трофимов.
Напомним, что ННГУ им. Лобачевского вошел в перечень организаций, представляющих угрозу для национальной безопасности США. В список также попали еще 32 российских вуза, в том числе МГУ, МФТИ, ВШЭ, Сколтех и Курчатовский институт. Всего перечень включает 130 организаций из России, Китая и Ирана.
Все иностранные структуры, внесенные в список угроз, попадают под ограничения в сотрудничестве с США. Американское военное ведомство не станет финансировать совместные с ними исследования.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, где нижегородцы могут получить самые востребованные профессии.