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Ректор ННГУ Трофимов высказался по поводу включения вуза в список Пентагона

Все иностранные структуры, внесенные в список угроз, попадают под ограничения в сотрудничестве с США.

Источник: Нижегородская правда

Ректор ННГУ им. Лобачевского Олег Трофимов прокомментировал включение вуза в список организаций, представляющих угрозу для национальной безопасности США. Своим мнением он поделился в соцсетях.

«Оказывается, Пентагон тоже выпускает рейтинг вузов. Причём, особо эксклюзивный. Мы в него, конечно, входим, что ещё раз подтверждает высокий уровень нашей науки и образования. Мир вашему дому. Спасибо за высокую оценку!» — написал Трофимов.

Напомним, что ННГУ им. Лобачевского вошел в перечень организаций, представляющих угрозу для национальной безопасности США. В список также попали еще 32 российских вуза, в том числе МГУ, МФТИ, ВШЭ, Сколтех и Курчатовский институт. Всего перечень включает 130 организаций из России, Китая и Ирана.

Все иностранные структуры, внесенные в список угроз, попадают под ограничения в сотрудничестве с США. Американское военное ведомство не станет финансировать совместные с ними исследования.

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