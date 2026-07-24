Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми гостей фестиваля «Причал» развезут ночные автобусы

Фестивальные события состоятся в Кировском районе города.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Перми состоится пятый юбилейный фестиваль «Причал». В этом году его приурочили к 95-летию Судостроительного завода и 85-летию района.

Для гостей фестиваля администрация города организовала ночные автобусные маршруты. Автобусы 26 июля проследуют от остановки «Ул. Адмирала Ушакова» в направлении центра Перми.

Дополнительно с 23:00 на обычный маршрут выйдут автобусы № 2 «Улица Победы — Центральный рынок», № 15 «Южная — ДДК им. Кирова — Центральный рынок» и № 20 «М/р Новый Крым — Центральный рынок».

«Дополнительные рейсы позволят посетителям добраться в центр города из Кировского района после окончания мероприятия», — сообщили в городском департаменте транспорта.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше