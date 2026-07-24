В Перми гостей фестиваля «Причал» развезут ночные автобусы

В Кировском районе Перми состоится пятый юбилейный фестиваль «Причал». В этом году его приурочили к 95-летию Судостроительного завода и 85-летию района.
Для гостей фестиваля администрация города организовала ночные автобусные маршруты. Автобусы 26 июля проследуют от остановки «Ул. Адмирала Ушакова» в направлении центра Перми.
Дополнительно с 23:00 на обычный маршрут выйдут автобусы № 2 «Улица Победы — Центральный рынок», № 15 «Южная — ДДК им. Кирова — Центральный рынок» и № 20 «М/р Новый Крым — Центральный рынок».
«Дополнительные рейсы позволят посетителям добраться в центр города из Кировского района после окончания мероприятия», — сообщили в городском департаменте транспорта.
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