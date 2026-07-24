В Красноярске подростки из трудового отряда шьют вещи для бойцов СВО

В Красноярске швейная бригада Трудового отряда главы города готовит новую партию вещей для отправки бойцам СВО. За 2,5 месяца подростки раскроили 60 дождевиков, сшили 40 вещмешков и сплели 50 маскировочных костюмов. В мэрии сообщили, что изделия выбирают с учетом запросов от бойцов. Летом, когда много листвы, особенно востребованы маскировочные костюмы «Леший». Их изготовление требует больше всего времени: сначала ребята делают сотни лент, затем соединяют их в рукава, капюшон и спинку. Для подростков это возможность освоить практические навыки и увидеть, что их работа приносит реальную пользу. Летом рабочий день длится четыре часа, осенью и весной — около двух. В посылки ребята часто кладут открытки с личными пожеланиями. Накануне с ними встретился ветеран боевых действий Дмитрий Работников и поблагодарил за помощь. Каждый раз, когда приходит гуманитарная помощь, чувствуется поддержка тыла. Это придает сил. Маскировочные костюмы сразу идут в дело, чтобы сохранить жизни бойцов на заданиях. А открытку с теплыми словами от земляков, полученную на СВО, я храню до сих пор, — отметил Дмитрий. После 18 лет подростки уже не могут работать бойцами трудового отряда, но многие продолжают помогать в волонтерских объединениях. В Красноярске действует около 100 таких сообществ, в них участвуют примерно 5 тысяч добровольцев. Напомним, что в Красноярске финал «Большой перемены» соберет более 800 участников.