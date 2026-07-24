Второй метрощит запустят в Нижнем Новгороде

Работы проходят за станцией «Горьковская». В стартовом котловане на специальном ложе уже установили все части ТПМК: моторную плиту, барокамеру, защитную юбку, ротор, шнек и блокоукладчик. Все части соединили в единый комплекс электро- и тяговым оборудованием. В настоящий момент ведется прокладка и подключение электрических приборов. Также проверяют работу тяговых механизмов.