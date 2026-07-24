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Второй метрощит запустят в Нижнем Новгороде

Пуско-наладочные работы подходят к завершению.

Источник: Комсомольская правда

Второй тоннелепроходческий подготовили к старту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает телеграм-канал «Метро НН».

Работы проходят за станцией «Горьковская». В стартовом котловане на специальном ложе уже установили все части ТПМК: моторную плиту, барокамеру, защитную юбку, ротор, шнек и блокоукладчик. Все части соединили в единый комплекс электро- и тяговым оборудованием. В настоящий момент ведется прокладка и подключение электрических приборов. Также проверяют работу тяговых механизмов.

Мероприятия, касающиеся конвейерной системы, тоже подходят к концу. Специалисты установили ленточный конвейер, ролики и заправили ленту. Сейчас сотрудники обкатывают оборудование.

— По информации специалистов ГК «Моспроект-3» старт второго щита планируется уже в ближайшие дни, — уточняется в посте.