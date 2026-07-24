Опасный «контент»: блогер из Батайска поплатилась за безрассудную поездку

В интернете появился видеоролик, герои которого — водитель Toyota Camry и его спутница — демонстрировали вопиющее пренебрежение правилами дорожного движения. На кадрах машина выезжала на тротуар, пересекала сплошную линию разметки, а пассажирка при этом находилась в автомобиле с явными нарушениями правил перевозки.