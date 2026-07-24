Как выглядит беспилотник: как распознать БПЛА и что делать при его обнаружении

Как выглядит беспилотник: главное
|Признаки беспилотника
|Чаще всего БПЛА самолетного типа напоминает небольшой самолет с прямыми крыльями и хвостовым оперением. Также существуют мультикоптеры с несколькими винтами
|Как БПЛА выглядит ночью
|Может быть заметен по мигающим огням или силуэту на фоне неба, однако чаще его сначала слышно. Стоит уточнить, что подсветка, силуэт и звук могут различаться в зависимости от типа беспилотника, и эти параметры не позволяют исключить угрозу
|Как звучит
|По данным МЧС, звук может напоминать работу мопеда, бензопилы или газонокосилки
|Что делать
|Укрыться в капитальном здании или в другом укрытии, держаться подальше от окон и сообщить о БПЛА по телефону 112
|Что нельзя делать
|Не приближаться к беспилотнику или его обломкам, не пытаться его сбить, не публиковать фото и видео полета и сбития БПЛА
Основные признаки беспилотника
Внешний вид БПЛА зависит от его конструкции. По удаленным от линии фронта регионам чаще всего используются беспилотники самолетного типа. Они имеют вытянутый фюзеляж, неподвижные крылья и воздушный винт, расположенный в носовой или хвостовой части аппарата. Существуют также так называемые квадрокоптеры: они меньше и быстрее, но у них относительно небольшой радиус действия.
Размеры беспилотников могут сильно различаться — от небольших аппаратов длиной менее метра до БПЛА с размахом крыла в несколько метров. Во время полета они обычно движутся значительно ниже гражданских самолетов. При этом зачастую человек сначала слышит характерный звук двигателя, а уже затем замечает сам аппарат.
Как выглядит беспилотник ночью
В темное время суток распознать беспилотник сложнее. Иногда аппарат можно увидеть благодаря сигнальным или навигационным огням, однако небольшие БПЛА могут лететь без заметной подсветки.
Именно поэтому МЧС рекомендует ориентироваться не только на внешний вид, но и на звук. Если слышен необычный гул или жужжание в небе, следует немедленно покинуть открытое пространство (если вы на улице) и отойти от окон, если вы в помещении.
Как выглядит беспилотник самолетного типа
Беспилотник самолетного типа внешне похож на уменьшенную копию обычного самолета: некоторые БПЛА этого типа имеют неподвижные крылья и внешне напоминают небольшой самолет.
Именно такие аппараты способны преодолевать большие расстояния и чаще всего упоминаются в сообщениях об атаках БПЛА.
Как отличить беспилотник от самолета
Самолет обычно находится на значительно большей высоте, движется быстрее и производит привычный шум турбореактивных или турбовинтовых двигателей. Беспилотник, наоборот, летит сравнительно низко, имеет меньшие размеры и часто хорошо различим по характерному жужжанию двигателя.
Надежно определить тип летательного аппарата с земли обычно невозможно. При подозрительном звуке или официальном сигнале угрозы не пытайтесь рассматривать объект — пройдите в укрытие.
При этом МЧС рекомендует не пытаться самостоятельно определить модель аппарата или приближаться к нему для лучшего обзора — при малейших подозрениях стоит укрыться в безопасном месте.
Как звучит беспилотник
Согласно памяткам МЧС России, звук двигателя беспилотника может напоминать:
- мопед;
- бензопилу;
- газонокосилку;
- небольшой мотор.
Именно необычное жужжание нередко становится первым признаком приближения БПЛА.
Фото беспилотника
Что делать, если увидел беспилотник
МЧС России рекомендует соблюдать следующий порядок действий.
Если вы находитесь на улице:
- немедленно покиньте открытое пространство;
- зайдите в ближайшее капитальное здание;
- если это невозможно — укройтесь в подземном переходе, паркинге, подвале или другом защищенном месте.
Если вы дома:
- отойдите от окон;
- перейдите в помещение без окон (коридор, ванную комнату, кладовую);
- при необходимости спуститесь в подвал.
Таким образом, во время атаки беспилотника или при соответствующем сигнале тревоги необходимо в первую очередь укрыться или отойти от упавшего аппарата, а затем сообщить время, место и направление движения объекта по номеру 112. МЧС отдельно подчеркивает, что категорически запрещается:
- приближаться к беспилотнику или его обломкам;
- трогать подозрительные предметы после сбития или атаки БПЛА;
- пытаться сбить аппарат;
- публиковать в интернете фотографии, видео и информацию о местах пролета или падения беспилотников, работе ПВО и последствиях атаки, поскольку эти сведения могут быть использованы противником;
- официальные памятки также предупреждают не пользоваться телефоном непосредственно рядом с БПЛА или его обломками.