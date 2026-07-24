Почти 43% молочки для нижегородских больниц и школ не прошли проверку качества

Для сравнения: за аналогичный период 2025 года отобрали всего 6 проб в трех учреждениях, из которых 5 оказались с нарушениями — в основном по жирно-кислотному составу и наличию растительных фальсификатов. Увеличение числа проверок в этом году связано с ужесточением контроля за качеством питания в социальной сфере, пояснили в надзорном ведомстве.