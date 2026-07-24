63% россиян покупают подарки за несколько недель до праздника

Большинство жителей России получают удовольствие от выбора подарков близким и готовятся к праздникам заранее. Опрос на эту тему провела соцсеть Одноклассники совместно с Новости Mail в рамках интерактивного спецпроекта «Народная карта подарков».
Около 63% респондентов предпочитают покупать подарки за несколько недель до события, а еще 30% — за 2−3 дня. Россияне в основном стараются избегать спонтанных покупок.
Более половины опрошенных воспринимают выбор подарка не как обязанность, а как приятную заботу (52%). Примерно 60% человек больше всего ценят полезные в быту вещи, 23% — деньги, а 13% — подарки-впечатления. От 1 до 5 тысяч рублей на подарки тратят 48% россиян, от 5 до 15 тысяч рублей — 31%.
Отношение россиян к вишлистам в целом положительное. При этом 70% людей с радостью принимают подарки, даже если они не из желанного списка. Около 79% опрошенных считают, что вишлист — самый надежный способ угадать с выбором подарка.
Оказалось, что привычки дарения различаются у жителей разных федеральных округов России. Так, в Северо‑Западном федеральном округе подарки в виде совместного досуга ценят больше, чем деньги. В Северо‑Кавказском федеральном округе больше 50% свадебных подарков — деньги, а на 23 февраля чаще всего дарят парфюм. Почти 40% респондентов из Центрального федерального округа в основном мечтают о гаджетах в подарок. На Урале многие дарят подарки без повода и уделяют внимание упаковке. В Сибири ценятся сладкие подарки, особенно на Новый год, а на Дальнем Востоке — самодельные. Жители Приволжского федерального округа просят у близких практичные и полезные подарки, а в Южном Федеральном округе свадьбы являются одним из главных поводов для дарения подарков.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о том, что страх «не угадать» мешает росту популярности подписок в качестве подарка.