63% россиян покупают подарки за несколько недель до праздника

Оказалось, что привычки дарения различаются у жителей разных федеральных округов России. Так, в Северо‑Западном федеральном округе подарки в виде совместного досуга ценят больше, чем деньги. В Северо‑Кавказском федеральном округе больше 50% свадебных подарков — деньги, а на 23 февраля чаще всего дарят парфюм. Почти 40% респондентов из Центрального федерального округа в основном мечтают о гаджетах в подарок. На Урале многие дарят подарки без повода и уделяют внимание упаковке. В Сибири ценятся сладкие подарки, особенно на Новый год, а на Дальнем Востоке — самодельные. Жители Приволжского федерального округа просят у близких практичные и полезные подарки, а в Южном Федеральном округе свадьбы являются одним из главных поводов для дарения подарков.