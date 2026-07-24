«Театр Светлоёжиков», арт-флешмобы и музыка: чем в этом году удивит гостей фестиваль «Море внутри» в Светлогорске

8 и 9 августа на променаде Светлогорска пройдёт VII фестиваль «Море внутри». Как всегда, программа обещает быть насыщенной. «Клопс» выяснил, чем художники порадуют гостей в этом году.
VII фестиваль «Море внутри» решили посвятить 80‑летию Калининградской области: его главная тема звучит как «Мой город». Локаций будет несколько, главные ориентиры — «Солнечные часы», Новый променад, лифт «Панорама» и улица Динамо.
Первый день.
Открытие фестиваля состоится в субботу, 8 августа, в 12:00 у «Солнечных часов». Оно начнётся с перформанса от студии умного танца «Метаморфозы».
С открытия и до 22:00 будет работать уличная галерея: выставка картин, арт-объектов и скульптур, фотовыставка, мозаика, городские пленэры и гига-мозаика. Вход свободный, всё на открытом воздухе.
Параллельно, с 13:00 до 18:00, на променаде у лифта «Панорама» будет проходить арт-флешмоб. У «Солнечных часов» выступят поэты (с 14:30 до 16:00), а следом — музыканты.
Расписание концертов:
16:15 — «Трио Париж», 17:00 — Мария Бибика, 17:40 — Лола Сахарова, 18:25 — группа «Делай громче», 19:15 — «Приличные люди» из Санкт-Петербурга, 20:20 — «Триллл».
На Новом променаде разместится «Театр Светлоёжиков». В 14:30 авторы проекта, художницы Серафима Москаева и Мария Жданова, проведут презентацию. В 15:00 и 17:00 пройдут театральные показы.
Запланированы и мастер-классы.
12:30 — «Бесконечный маршрут»12+, 13:00 — «Картонные собачки»6+, 15:00 — роспись матрёшек6+, 16:00 — «Картонные портреты»6+, 17:00 — «Светлоёжики»6+, 18:00 — «Картонные города»6+.
Вечером, в 21:30, у «Солнечных часов» планируется уличный кинопоказ. В программе — хроника «Люди и судьбы» и иммерсивный проект «Окна времени» с ожившими портретами.
Второй день.
В воскресенье, 9 августа, уличная галерея также будет работать с 12:00 до 22:00. В 14:00 у «Солнечных часов» — второй перформанс студии «Метаморфозы». Арт-флешмоб повторится в те же часы — с 13:00 до 18:00 у лифта «Панорама».
«Театр Светлоёжиков» в воскресенье даст ещё два показа в шатре на Новом променаде: в 15:00 и в 17:00.
Мастер-классы:
12:00 — создание гравюры «Зажги искру»6+, 12:30 — «Бесконечный маршрут»12+, 13:00 — «Вертушки»6+, 14:00 — «Картонные собачки»6+, 16:00 — «Картонные портреты»6+.
Главное событие вечера — благотворительный аукцион. Он пройдёт у «Солнечных часов» с 18:00 до 19:30.
«Фестиваль раскроет образ города-мозаики: многогранного, словно кусочки смальты, объединяющего архитектуру, природу, искусство и культуру в единое полотно времени, — описывают программу организаторы. — Особое внимание будет уделено гостеприимству Светлогорска — места, где каждый гость чувствует себя своим».
Организаторы фестиваля — команда под руководством Серафимы Москаевой. Мероприятие организовано при поддержке администрации Светлогорского городского округа.
Весной команда проекта «Море внутри» поучаствовала в выставке «Арт-Россия» в Москве. Мастер-классы калининградских художников посетили за три дня более ста малышей.