«Театр Светлоёжиков», арт-флешмобы и музыка: чем в этом году удивит гостей фестиваль «Море внутри» в Светлогорске

В воскресенье, 9 августа, уличная галерея также будет работать с 12:00 до 22:00. В 14:00 у «Солнечных часов» — второй перформанс студии «Метаморфозы». Арт-флешмоб повторится в те же часы — с 13:00 до 18:00 у лифта «Панорама».