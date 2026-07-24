МЧС предупредило о сильных дождях и ливнях в Нижегородской области 24 июля

ГУ МЧС России по Нижегородской области предупредило о сильных дождях и ливнях, которые местами ожидаются в регионе с 16:00 до 19:00 24 июля 2026 года. Непогода сохранится до конца дня, а также в ночь на 25 июля.
Водителям рекомендуют снизить скорость, поскольку из-за осадков ухудшается видимость, размываются обочины и грунтовые дороги, а покрытие становится более скользким, что повышает риск заносов. Жителям также советуют избегать низменных участков местности. Телефон экстренных служб — 112.
Ранее сообщалось, что дожди и похолодание до +20 ожидаются в Нижнем Новгороде 24 июля.
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