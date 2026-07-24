В Приморье зацвели лотосы

Из-за аномальной жары лотосы распустились почти на месяц раньше обычного — сейчас сезон длится с 3 по 15 августа, хотя точные даты зависят от погоды. Каждый бутон живет всего 3−4 дня, раскрываясь утром и закрываясь на ночь. Лучшее время для наблюдения — рассвет или раннее утро.
Лотос Комарова — реликтовое растение, которое цвело еще в эпоху динозавров. Оно занесено в Красную книгу России. Семена могут сохранять всхожесть до 200 лет, известны даже случаи прорастания спустя 1300 лет. Листья покрыты восковым налетом, вода не намокает, а скатывается с растения шариками. Лотос растет только в чистой воде и служит «санитаром» водоемов: его корни укрепляют дно и очищают воду. Если лотос цветет — экосистема здорова.
Как сообщает MK.Ru, в Приморье есть несколько мест, куда ежегодно съезжаются тысячи людей ради того, чтобы увидеть цветущие лотосы. Самая известная точка — озеро у Артемовской ТЭЦ, где контраст нежных розовых цветов и мощных индустриальных пейзажей создает невероятные кадры. Там есть парковка и лавочки, но в сезон здесь всегда многолюдно.
Удобная локация рядом с Владивостоком — озеро на Угольной, где оборудована парковка, а у воды работает кафе с верандой: можно сидеть с чашкой кофе и наблюдать за цветущей гладью. Для тех, кто ищет более дикие места без инфраструктуры, подойдет водоем у села Кипарисово — там можно взять сапборд и снимать цветы прямо с воды. Самый доступный вариант — озера вдоль трассы к аэропорту, ориентир — Уткинская, 33, в Артеме.
Популярностью пользуется озеро у поселка Трудовое с парковкой и удобным доступом, а также водоемы у села Дубовый Ключ в Уссурийском округе — сюда ежегодно приезжают тысячи человек. Лотосы растут и в экопарке «Изумрудная долина» в 5 км от Уссурийска. На крупнейшем озере края — Ханка — цветы можно увидеть на заповедных территориях, и чем дальше от Владивостока, тем меньше туристов, а у Ханки и в отдаленных районах остаются только самые преданные ценители тишины.
Важно помнить, что лотосы очень ранимы. Сорванный цветок увядает через час, а срезанный бутон никогда не раскроется. Хождение по дну повреждает корни — на следующий год цветы на этом месте не вырастут. За сбор и уничтожение лотосов предусмотрены штрафы. Также на озерах много комаров и мошек, поэтому пригодятся репеллент и закрытая одежда.