В Приморье зацвели лотосы

Из-за аномальной жары лотосы распустились почти на месяц раньше обычного — сейчас сезон длится с 3 по 15 августа, хотя точные даты зависят от погоды. Каждый бутон живет всего 3−4 дня, раскрываясь утром и закрываясь на ночь. Лучшее время для наблюдения — рассвет или раннее утро.



Лотос Комарова — реликтовое растение, которое цвело еще в эпоху динозавров. Оно занесено в Красную книгу России. Семена могут сохранять всхожесть до 200 лет, известны даже случаи прорастания спустя 1300 лет. Листья покрыты восковым налетом, вода не намокает, а скатывается с растения шариками. Лотос растет только в чистой воде и служит «санитаром» водоемов: его корни укрепляют дно и очищают воду. Если лотос цветет — экосистема здорова.