Водитель и кондуктор автобуса спасли ребёнка в Баланхне

Инцидент произошел во время рейса от автовокзала «ТПУ “Канавинский”. В районе остановки “Улица Ясная” в Балахне ехавший без родителей подросток потерял сознание. Экипаж автобуса сработал слаженно: водитель сразу же остановил рейс, а сотрудники оперативно вызвали скорую помощь и ухаживали за ребенком, пока тот длительное время не пришел в себя.