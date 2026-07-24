Водитель и кондуктор автобуса спасли ребёнка в Баланхне

Водителя Сергея Гурылева и кондуктора Наталью Романову, работавших на автобусном маршруте № 203, премируют за спасение несовершеннолетнего пассажира. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).
Инцидент произошел во время рейса от автовокзала «ТПУ “Канавинский”. В районе остановки “Улица Ясная” в Балахне ехавший без родителей подросток потерял сознание. Экипаж автобуса сработал слаженно: водитель сразу же остановил рейс, а сотрудники оперативно вызвали скорую помощь и ухаживали за ребенком, пока тот длительное время не пришел в себя.
Прибывшие медики оказали подростку необходимую помощь и передали его родителям. В настоящее время с ребенком все в порядке, а руководство компании-перевозчика принято решение финансово поощрить работников.
Ранее сообщалось, что велосипедистка с ребенком попала под машину в Нижегородской области.