Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 24 июля

Сильные дожди и ливни ожидаются в Нижегородской области 24 июля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным ведомства, осадки пройдут местами в период с 16:00 до 19:00 24 июля. Дожди могут сохраниться до конца дня, а также в ночь на 25 июля.
Спасатели рекомендуют автомобилистам соблюдать осторожность на дорогах. Из-за непогоды может ухудшиться видимость, а размокшие обочины и грунтовые дороги могут стать опасными для движения.
Водителям советуют снизить скорость, избегать резких маневров и по возможности не заезжать на низменные участки местности, где возможно скопление воды. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру 112.
Напомним, что в субботу, 25 июля, днем и вечером ожидается небольшой дождь. Столбики термометров покажут +26 градусов, а к вечеру похолодает до +23 градусов. Скорость ветра составит 4 м/с. В воскресенье, 26 июля, дождь начнется утром, а продолжится уже вечером и ночью. Днем будет пасмурно, температура воздуха составит +24 градуса, а вечером упадет до +22 градусов. Ветер будет слабым — 3 м/с.