В Воронеже аварийный коллектор вынесли из-под колокольни храма

— Из-за стесненного пространства и близости к храму требовалась особая точность и осторожность. Часть трубы проходила под входной группой колокольни, а работы велись вплотную к опорной стене: из-за износа коммуникаций существовала угроза обрушения здания. Чтобы исключить риски, специалисты вынесли трубопровод из-под колокольни — эти работы выполнялись с предельной аккуратностью. Для решения задачи был привлечен профильный подрядчик с опытом работ в стесненных условиях, — рассказали в РВК-Воронеж.