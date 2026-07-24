КСИР предупредил жителей Ближнего Востока об опасности у баз США

Это обращение прозвучало на фоне обострения ситуации в регионе. 24 июля Центральное командование ВС США (CENTCOM) нанесло очередную серию ударов по иранским целям. В ответ иранские военные заявили об атаке на американские объекты. Под удар попали авиабаза «Шейх Иса» в Бахрейне и авиабаза имени Маваффика Салти в Иордании. Ранее КСИР уже неоднократно наносил удары по другим военным объектам США.