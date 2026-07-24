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КСИР предупредил жителей Ближнего Востока об опасности у баз США

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) обратился к жителям Ближнего Востока с предупреждением. Граждан просят держаться подальше от американских военных объектов, передает агентство «Мехр».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Населению стран, где присутствуют американские военные, в целях собственной безопасности рекомендуется оставаться на расстоянии не менее 500 метров от мест скрытного размещения военнослужащих США», — говорится в заявлении.

Это обращение прозвучало на фоне обострения ситуации в регионе. 24 июля Центральное командование ВС США (CENTCOM) нанесло очередную серию ударов по иранским целям. В ответ иранские военные заявили об атаке на американские объекты. Под удар попали авиабаза «Шейх Иса» в Бахрейне и авиабаза имени Маваффика Салти в Иордании. Ранее КСИР уже неоднократно наносил удары по другим военным объектам США.

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