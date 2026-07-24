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Воронежской области спишут 4,5 млрд рублей по бюджетным кредитам

Правительство РФ завершает подготовку документов для совершенствования механизмов поддержки регионов. Благодаря изменениям федерального законодательства Воронежская область получила право списать уже в этом году 4,5 млрд руб. средств инфраструктурных бюджетных кредитов — весь остаток, запланированный к досрочному погашению с 2030-го. Об этом 24 июля сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: Коммерсантъ

Правительство РФ завершает подготовку документов для совершенствования механизмов поддержки регионов. Благодаря изменениям федерального законодательства Воронежская область получила право списать уже в этом году 4,5 млрд руб. средств инфраструктурных бюджетных кредитов — весь остаток, запланированный к досрочному погашению с 2030-го. Об этом 24 июля сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона пояснил, что задолженность Воронежской области по программе реструктуризации была разделена на две части.

«Первую — 5,9 млрд руб. — мы должны вернуть в федеральный бюджет в период с 2024 по 2029 годы. Вторая часть — 11,7 млрд руб. — подлежала погашению начиная с 2030 года, однако при выполнении установленных условий ее можно списать досрочно. В 2024—2025 годах нашему региону уже списано 7,2 млрд рублей», — рассказал господин Гусев.

Списать две трети бюджетных кредитов можно при условии, что высвобожденные средства будут направлены на приоритетные нужды. В их числе: модернизация ЖКХ и промышленного производства, переселение из аварийного жилья, реализация инвестпроектов, обновление общественного транспорта. С 2025 года к этим направлениям добавлены расходы, связанные с поддержкой участников СВО.

«Для Воронежской области это означает снижение нагрузки на региональный бюджет. А самое главное — дополнительные ресурсы будут направлены на реализацию проектов развития, строительство и обновление социальных объектов, модернизацию коммунальной инфраструктуры и повышение качества жизни», — резюмировал Александр Гусев.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании девяти регионам двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 8,4 млрд руб. В частности, речь идет об Орловской и Тамбовской областях, которым разрешили не возвращать в федеральный бюджет 1,9 и 2,3 млрд руб. соответственно.