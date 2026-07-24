Воронежской области спишут 4,5 млрд рублей по бюджетным кредитам

Списать две трети бюджетных кредитов можно при условии, что высвобожденные средства будут направлены на приоритетные нужды. В их числе: модернизация ЖКХ и промышленного производства, переселение из аварийного жилья, реализация инвестпроектов, обновление общественного транспорта. С 2025 года к этим направлениям добавлены расходы, связанные с поддержкой участников СВО.