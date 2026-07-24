В Тольятти проходят съемки сериала «Нефть» с российскими знаменитостями

«В центре истории — местный водопроводчик Семён Плахов, который после небольшого землетрясения вместо воды обнаруживает у себя в колодце нефть. Теперь у Семёна есть два пути: отдать участок за бесценок или каким-то образом освоить добычу, переработку и сбыт нефти. Чтобы доказать жене, которая хочет развестись и уйти от него с сыном, что он чего-то стоит, тихий и спокойный Семён вместе с одаренным и экстравагантным Ульяном осваивает подпольную нефтедобычу и пытается построить “самый честный нечестный бизнес”», — говорится о сюжете в сообщении.