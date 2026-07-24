Совфед одобрил закон о патентной защите IT-решений

Как отмечалось в пояснительной записке, когда разрабатывалась четвертая часть Гражданского кодекса, вступившая в силу в 2008 году, трудно было предположить, что техническую проблему можно решить исключительно программным способом, но сегодня это стало обычной практикой, и такие решения нуждаются в эффективной патентной охране.