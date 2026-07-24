Красноярцам рассказали о пользе дарницкого хлеба

Этот хлеб отличается пористым мякишем, плотной корочкой и заметной кислинкой во вкусе. В его составе ржаная обдирная мука и пшеничная мука. Их соотношение составляет 55% и 45%. Дарницкий хлеб содержит витамины группы В, а также Е, Н и РР. Кроме того, в нем есть марганец, медь, селен и другие полезные вещества.