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Красноярцам рассказали о пользе дарницкого хлеба

Специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали, почему дарницкий хлеб стоит включить в рацион.

Специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали, почему дарницкий хлеб стоит включить в рацион.

Этот хлеб отличается пористым мякишем, плотной корочкой и заметной кислинкой во вкусе. В его составе ржаная обдирная мука и пшеничная мука. Их соотношение составляет 55% и 45%. Дарницкий хлеб содержит витамины группы В, а также Е, Н и РР. Кроме того, в нем есть марганец, медь, селен и другие полезные вещества.

Отдельно специалисты отмечают высокое содержание клетчатки и жирных кислот. Они помогают нормализовать пищеварение, улучшают перистальтику кишечника и способствуют очищению организма. В Роспотребнадзоре напомнили, что клетчатка остается одним из самых дефицитных элементов в питании. При норме 30−50 г в день средний россиянин потребляет только 10−15 г.

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