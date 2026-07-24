В Нижнем Новгороде стартует юбилейный заплыв X-WATERS Волга

Победители нижегородского этапа получат призовые очки для борьбы в общем зачете чемпионата мира X-WATERS 2026, который определит сильнейших пловцов планеты по итогам сезона в индивидуальном, корпоративном и клубном зачетах. Помимо спортивных амбиций, проект ставит перед собой глобальные цели: вдохновлять людей, развивать спортивный туризм и привлекать общественность к проблеме загрязнения берегов водоемов. За все время проведения фестиваля его гостями стали более 20 000 человек со всего мира.