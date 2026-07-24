В Нижнем Новгороде стартует юбилейный заплыв X-WATERS Волга

25 и 26 июля Нижний Новгород примет десятый, юбилейный заплыв X-WATERS Волга. На старт выйдут три тысячи пловцов из 190 российских городов и десяти стран мира, включая Аргентину, Китай, Испанию и Нидерланды. В рамках развития международного спортивного сотрудничества в соревнованиях примет участие аргентинский чемпион Маурисио Ариас. Сам проект X-WATERS сегодня включает 30 стартов в 9 странах мира.
На пресс-конференции в преддверии заплыва организаторы рассказали, что существенно расширили программу, добавив ночной старт на 600 метров и ультрамарафонские заплывы на 10 и 30 километров. «Тридцатка» стартует из города Балахна и требует индивидуального сопровождения, а «десятка» пройдет выше Красного Сормово.
«Ночной заплыв будет стартовать у десятого причала — нужно проплыть шестьсот метров по течению, относительно близко к причальной стенке, и финишировать у катера “Герой”», — рассказал исполнительный директор проекта Марат Богдалов.
Он добавил, что подготовка к таким нагрузкам требует серьезного медицинского контроля.
«Участники обязаны предоставить медсправки, и это должны быть оригиналы, с копиями мы не допускаем. Для плавания на длинных дистанциях они проходят серьезное обследование, включая результаты анализов крови», — подчеркнул Богдалов.
За десять лет проект трансформировался из локального старта с тремя сотнями участников в крупнейшую международную серию, а Нижний Новгород заслуженно получил статус столицы российской открытой воды. Министр спорта региона Дмитрий Кабайло напомнил, что мероприятие стало мощным мотиватором для жителей. Люди систематически тренируются в бассейнах, чтобы покорить волжские просторы. Управляющий партнер проекта Александр Базанов выразил уверенность, что заплыв должен стать неотъемлемой частью жизни мегаполиса, объединяя туристический поток и местных жителей.
«Мы хотим, чтобы заплыв стал такой же городской традицией, как День города, чтобы каждый год в конце июля люди знали, что в Нижнем Новгороде происходит главное водное спортивное событие», — поделился планами Базанов.
Амбассадор соревнований, участник Олимпийских игр Кирилл Абросимов отметил невероятную энергию любительского спорта. Если на профессиональных стартах выходят не более 80 человек, то нижегородский фестиваль собирает тысячи энтузиастов, объединенных любовью к воде и преодолением себя.
«Когда видишь огромное количество радостных людей и масштаб праздника — это навсегда остается в памяти. Я всегда советую спортсменам приехать в Нижний Новгород чтобы вдохновиться и покорить дистанцию по своим силам», — отметил Абросимов.
Победители нижегородского этапа получат призовые очки для борьбы в общем зачете чемпионата мира X-WATERS 2026, который определит сильнейших пловцов планеты по итогам сезона в индивидуальном, корпоративном и клубном зачетах. Помимо спортивных амбиций, проект ставит перед собой глобальные цели: вдохновлять людей, развивать спортивный туризм и привлекать общественность к проблеме загрязнения берегов водоемов. За все время проведения фестиваля его гостями стали более 20 000 человек со всего мира.