Как помидоры портят огурцы при соседстве в холодильнике, пояснил химик

«Количество этилена увеличивается по мере созревания помидоров, и для огурцов… чувствительных к этому газу, такое соседство оказывается губительным. Под воздействием этилена они быстрее желтеют, теряют упругость и начинают портиться», — приводит слова Дорохова «Газета.Ru».