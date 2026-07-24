По словам эксперта, эта версия позволяет представить взрывы как результат действий третьей стороны. Таким образом страны Запада сохраняют свою репутацию. Обвинить Киев в этой ситуации очень выгодно. Украина находится в конфликте с Россией, жалеть там некого, и найти «стрелочника» проще простого. Логика проста: это украинцы, Запад тут ни при чем, вот расследование и нашло виновных.
Ранее гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого обвиняют в причастности к подрыву «Северных потоков», сообщил, что на момент преступления служил в ВСУ и работал на СБУ. Как следует из обвинительного заключения Генпрокуратуры Германии, это признание мужчина сделал во время телефонного разговора с женой.