Эксперт: почему ЕС обвиняет во взрыве «Северных потоков» Киев

По словам эксперта, эта версия позволяет представить взрывы как результат действий третьей стороны. Таким образом страны Запада сохраняют свою репутацию. Обвинить Киев в этой ситуации очень выгодно. Украина находится в конфликте с Россией, жалеть там некого, и найти «стрелочника» проще простого. Логика проста: это украинцы, Запад тут ни при чем, вот расследование и нашло виновных.