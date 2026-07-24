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Эксперт: почему ЕС обвиняет во взрыве «Северных потоков» Киев

Европейский союз заинтересован в том, чтобы следствие по делу о подрыве газопроводов «Северные потоки» не привело к НАТО. Поэтому обвинения удобно переадресовать Украине. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По словам эксперта, эта версия позволяет представить взрывы как результат действий третьей стороны. Таким образом страны Запада сохраняют свою репутацию. Обвинить Киев в этой ситуации очень выгодно. Украина находится в конфликте с Россией, жалеть там некого, и найти «стрелочника» проще простого. Логика проста: это украинцы, Запад тут ни при чем, вот расследование и нашло виновных.

«Мне кажется, что без прямого участия НАТО, американцев или англичан Киев не способен технически осуществить такие диверсии. Поэтому это увод следствия по ложному следу. Как говорится, с Запада взятки гладки», — заявил собеседник NEWS.ru.

Ранее гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого обвиняют в причастности к подрыву «Северных потоков», сообщил, что на момент преступления служил в ВСУ и работал на СБУ. Как следует из обвинительного заключения Генпрокуратуры Германии, это признание мужчина сделал во время телефонного разговора с женой.

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