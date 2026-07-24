Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области

В Нижегородской области снят режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По данным РСЧС, особый режим, действовавший на территории региона более суток, официально прекращён. Соответствующее сообщение было опубликовано в 13:50.
Жителей просят соблюдать осторожность: в случае обнаружения обломков не подходить к ним и незамедлительно сообщать о находке по телефону 112.
Напомним, режим беспилотной опасности ввели в ночь на 23 июля.
Ранее в Нижегородской области отменили режим беспилотной опасности 22 июля.
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