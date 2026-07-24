Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области

Напомним, режим беспилотной опасности ввели в ночь на 23 июля.

В Нижегородской области снят режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным РСЧС, особый режим, действовавший на территории региона более суток, официально прекращён. Соответствующее сообщение было опубликовано в 13:50.

Жителей просят соблюдать осторожность: в случае обнаружения обломков не подходить к ним и незамедлительно сообщать о находке по телефону 112.

Напомним, режим беспилотной опасности ввели в ночь на 23 июля.

Ранее в Нижегородской области отменили режим беспилотной опасности 22 июля.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше