Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В микрорайоне Космодемьянского закроют для движения ещё одну улицу

Инженерные коммуникации будут прокладывать со 2 по 25 августа.

Источник: Клопс.ru

В микрорайоне А. Космодемьняского со 2 по 25 августа закроют для движения участок ул. Аральской от Старшего сержанта Карташева до Лужской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение вводится для обеспечения безопасности при прокладке инженерных коммуникаций. Подрядчик, компания «Фан Сити» должна будет установить предупреждающие дорожные знаки и ограждения, а также перекрыть проезжую часть для безопасности пешеходов и транспорта.

В Калининграде с 15 июля начали ремонтировать тротуар на ул. Лужской. Для обеспечения безопасности рабочих на участке от Аральской до Челюскинской закрыт проезд автотранспорта.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше