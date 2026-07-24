В микрорайоне Космодемьянского закроют для движения ещё одну улицу

В микрорайоне А. Космодемьняского со 2 по 25 августа закроют для движения участок ул. Аральской от Старшего сержанта Карташева до Лужской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничение вводится для обеспечения безопасности при прокладке инженерных коммуникаций. Подрядчик, компания «Фан Сити» должна будет установить предупреждающие дорожные знаки и ограждения, а также перекрыть проезжую часть для безопасности пешеходов и транспорта.
В Калининграде с 15 июля начали ремонтировать тротуар на ул. Лужской. Для обеспечения безопасности рабочих на участке от Аральской до Челюскинской закрыт проезд автотранспорта.
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