В Китае шестилетняя девочка умерла после экспериментальной генной терапии

Издание уточнило, что о смертельном исходе не сообщалось. Он не был зафиксирован в статье, посвященной доклиническим испытаниям этой терапии на животных. Ранее она была опубликована в журнале Nature. В методе используется технология редактирования оснований для точечного изменения одного нуклеотида в ДНК.