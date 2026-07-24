В Китае шестилетняя девочка умерла после экспериментальной генной терапии

В Шанхае (Китай) шестилетняя девочка скончалась после экспериментальной процедуры генного редактирования. Операция проходила в рамках клинического исследования, сообщает журнал Science.
Инцидент произошел в марте 2025 года в шанхайской больнице «Синьхуа». Девочка страдала от генетической мутации, влиявшей на развитие нервной системы, указывается в расследовании журнала Science и Retraction Watch. Она проходила курс лечения, направленный на исправление этого дефекта. Пациентка скончалась от тяжелой иммунной реакции, связанной с терапией.
Издание уточнило, что о смертельном исходе не сообщалось. Он не был зафиксирован в статье, посвященной доклиническим испытаниям этой терапии на животных. Ранее она была опубликована в журнале Nature. В методе используется технология редактирования оснований для точечного изменения одного нуклеотида в ДНК.
Журнал Science отмечает, что в статье умалчивалось о проблемах с почками и печенью, выявленных в ходе более ранних экспериментов на обезьянах.
Больница была оштрафована примерно на $3,6 тыс. за нарушения в ходе испытаний. Врач Юнго Юй, курировавший исследование, получил устное предупреждение. Родители ребенка потратили $860 тыс. на финансирование исследований и клинических процедур, связанных с лечением дочери. Им не было предложено никакой компенсации, утверждает Science.
Издание подчеркнуло, что в последнее время выросло количество клинических исследований, инициируемых самими исследователями (они называются IIT — investigator-initiated trials). Подобные испытания проводятся в больницах Китая. Исследования требуют одобрения лишь на местном уровне, без разрешения от национального регулятора. С 2015 по 2023 год их количество увеличилось в 11 раз, превысив 1 тыс., пишет Bloomberg.
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