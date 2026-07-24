OpenAI запустила медицинский сервис ChatGPT Health

Компания OpenAI запустила сервис ChatGPT Health для всех пользователей ChatGPT в США старше 18 лет, сообщает издание The Verge.
Платформа позволяет пользователям загружать в чат-бот информацию из медицинских карт и данные приложений, отслеживающих показатели здоровья. Нейросеть будет использовать эти сведения при ответах на вопросы в основном интерфейсе ИИ.
Вице-президент OpenAI по медицинским продуктам Эшли Александер заявила, что модели компании «способны рассуждать на уровне, превосходящем уровень практикующих врачей».
Медицинский сервис ChatGPT Health.
(Фото: OpenAI).
Однако руководитель медицинского направления OpenAI Каран Сингхал отмечает, что подобные заявления следует воспринимать с осторожностью. Хотя существуют отдельные исследования, подтверждающие подобное.
Перед использованием медицинской информации для персонализации ответа ChatGPT запросит разрешение у пользователя. Разговоры и сами данные защищены шифрованием.
Пользователи могут просматривать и изменять типы медицинских данных, которые они передают ChatGPT. Для передачи также доступны заметки врача после приема, результаты анализов и сведения о принимаемых лекарствах.
Есть возможность подключить передачу данных от медицинских учреждений, а также платформ Apple Health, Weight Watchers, MyFitnessPal и Function. При этом компания подчеркивает, что ChatGPT Health «поддерживает, а не заменяет профессиональную медицинскую помощь».
Американец подал иск к OpenAI.
Страдающий биполярным расстройством 34-летний Майкл Лайнс обратился с иском к OpenAI в суд штата Сан-Франциско. По его словам, общение с ChatGPT в прошлом году усилило болезнь. Мужчина указал в иске, что продукт компании OpenAI представляет особую опасность для людей с психическими расстройствами. Лайнс утверждает, что чат-бот усугубил его маниакальный эпизод и довел до попытки нанести себе вред.
Лайнс общался с версией чат-бота GPT-4o, которую OpenAI отключила в феврале 2025 года. Обновление этой модели, выпущенное в апреле 2025 года, сделало чат-бота чрезмерно уступчивым и льстивым, из-за чего компания впоследствии приняла решение откатить эту версию. Бот никогда не критиковал действия пользователя и в некоторых случаях даже поддерживал откровенно девиантное поведение.
Американец неоднократно сообщал чат-боту, что принимает лекарства от биполярного расстройства, однако, вместо того чтобы распознать явные признаки маниакального эпизода и направить его за помощью, чат-бот, как утверждается в иске, поддерживал его уверенность в том, что он Иисус Христос, а позже сам начал выдавать себя за некое божество в разговорах с мужчиной.
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