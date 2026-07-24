OpenAI запустила медицинский сервис ChatGPT Health

Американец неоднократно сообщал чат-боту, что принимает лекарства от биполярного расстройства, однако, вместо того чтобы распознать явные признаки маниакального эпизода и направить его за помощью, чат-бот, как утверждается в иске, поддерживал его уверенность в том, что он Иисус Христос, а позже сам начал выдавать себя за некое божество в разговорах с мужчиной.