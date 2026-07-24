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Ливни накроют Нижегородскую область 24 июля с четырех до семи часов вечера

В МЧС призвали жителей региона соблюдать осторожность.

Источник: Живем в Нижнем

Сильные дожди вернутся в Нижегородскую область 24 июля. В МЧС предупредили о ливнях местами по региону в период с четырех до семи часов вечера.

Напомним, ураган с осадками, включая град, обрушился на Нижний Новгород два дня назад. Некоторые улицы затопило. Известно о поваленных деревьях и сорванной кровле в центре города.

В МЧС призывают нижегородцев быть осторожнее, особенно находясь в дороге. Автолюбителям советуют придерживаться скоростного режима и не нарушать дистанцию.

«Ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение», — подчеркнули в ведомстве.

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