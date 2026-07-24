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Сильные дожди и ливни с грозами надвигаются на Нижегородскую область

Непогода сохранится в регионе до конца дня 24 июля и в течение всей ночи 25 июля.

В ближайшие часы на территории Нижегородской области ожидаются сильные дожди и ливни. О погіршении погоды предупредили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, неблагоприятные метеорологические явления прогнозируются в период с 16:00 до 19:00 24 июля, с сохранением до конца суток, а также в течение ночи 25 июля. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость из-за ухудшения видимости и риска заносов, а также избегать движения по низменным участкам местности.

При возникновении чрезвычайных ситуаций жителей просят обращаться по единому номеру экстренных служб — 112.

Ранее сообщалось, что дожди накроют Нижний Новгород почти на две недели.

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