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Вонь и насекомые: 6 мест в Калининграде, где в борьбе за место под солнцем выиграл мусор (фото, видео)

«Клопс» составил очередной хит-парад грязных баков.

Источник: Клопс.ru

На калининградских улицах вновь замечены переполненные отходами кески. «Клопс» публикует очередной хит-парад мест, которым давно требуется уборка.

1. Улица Ростовская.

«Безобразие и антисанитария в центре Калининграда, район Амалиенау! За выходные мусор не вывозили, а когда вывезли, осталась его значительная часть», — сетует местная жительница.

2. Улица Тихоненко, 8.

Здесь коммунальщики забыли вывезти отходы, находящиеся рядом с кеской. Пакеты с мусором, остатки старой мебели, строительной краски и картонные коробки — ассортимент достаточно богат.

3. Улица Красносельская, 43.

Две переполненные до отвала кески и грязная площадка, на которой можно найти даже холодильник — таким «богатством» может похвастаться этот район города.

4. Улица Стекольная, 23.

Здесь контейнерная площадка пестрит различными мусорными баками — их целых семь. Большая часть из них переполнена.

5. Улица Машиностроительная, 164.

«Мусор не вывозят уже минимум три недели. Стоит вонь, плодятся насекомые, а жильцам говорят только одно: “Придётся потерпеть”. Услуга не оказывается, но о перерасчёте в квитанциях речи не идёт», — говорит местная жительница.

6. Улица Минская, 9−15.

Эту кеску никогда не видели пустой, поэтому она даже завела блог, в котором делится мыслями и переживаниями. Ниже — традиционные фото, сделанные в разные дни и даже месяцы.

За вывоз бытовых отдыхов в Калининграде отвечает региональный оператор «Единая система обращения с отходами». Чтобы понять, когда на перечисленных улицах наведут порядок и как часто это делают сейчас, «Клопс» направил запросы предприятию.

Детская площадка в Калининграде вечером и ночью превращается в зону отдыха для совсем другой аудитории, которая оставляет после себя «живописные» горы мусора.

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