Вонь и насекомые: 6 мест в Калининграде, где в борьбе за место под солнцем выиграл мусор (фото, видео)

На калининградских улицах вновь замечены переполненные отходами кески. «Клопс» публикует очередной хит-парад мест, которым давно требуется уборка.
1. Улица Ростовская.
«Безобразие и антисанитария в центре Калининграда, район Амалиенау! За выходные мусор не вывозили, а когда вывезли, осталась его значительная часть», — сетует местная жительница.
2. Улица Тихоненко, 8.
Здесь коммунальщики забыли вывезти отходы, находящиеся рядом с кеской. Пакеты с мусором, остатки старой мебели, строительной краски и картонные коробки — ассортимент достаточно богат.
3. Улица Красносельская, 43.
Две переполненные до отвала кески и грязная площадка, на которой можно найти даже холодильник — таким «богатством» может похвастаться этот район города.
4. Улица Стекольная, 23.
Здесь контейнерная площадка пестрит различными мусорными баками — их целых семь. Большая часть из них переполнена.
5. Улица Машиностроительная, 164.
«Мусор не вывозят уже минимум три недели. Стоит вонь, плодятся насекомые, а жильцам говорят только одно: “Придётся потерпеть”. Услуга не оказывается, но о перерасчёте в квитанциях речи не идёт», — говорит местная жительница.
6. Улица Минская, 9−15.
Эту кеску никогда не видели пустой, поэтому она даже завела блог, в котором делится мыслями и переживаниями. Ниже — традиционные фото, сделанные в разные дни и даже месяцы.
За вывоз бытовых отдыхов в Калининграде отвечает региональный оператор «Единая система обращения с отходами». Чтобы понять, когда на перечисленных улицах наведут порядок и как часто это делают сейчас, «Клопс» направил запросы предприятию.
Детская площадка в Калининграде вечером и ночью превращается в зону отдыха для совсем другой аудитории, которая оставляет после себя «живописные» горы мусора.