Вонь и насекомые: 6 мест в Калининграде, где в борьбе за место под солнцем выиграл мусор (фото, видео)

«Мусор не вывозят уже минимум три недели. Стоит вонь, плодятся насекомые, а жильцам говорят только одно: “Придётся потерпеть”. Услуга не оказывается, но о перерасчёте в квитанциях речи не идёт», — говорит местная жительница.