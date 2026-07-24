На улице Яблоневой введут ограничения остановки и стоянки транспорта с 13 августа

Ограничения остановки и стоянки транспорта введут с 13 августа на улице Яблоневой — в районе дома № 1 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с условиями движения и парковки на данном участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков. Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.
Ранее мы писали, что движение транспорта ограничат на участке улицы Бийской с 25 июля.