Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улице Яблоневой введут ограничения остановки и стоянки транспорта с 13 августа

Изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

Источник: Время

Ограничения остановки и стоянки транспорта введут с 13 августа на улице Яблоневой — в районе дома № 1 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с условиями движения и парковки на данном участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков. Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.

Ранее мы писали, что движение транспорта ограничат на участке улицы Бийской с 25 июля.