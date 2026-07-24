В Новочеркасский ЭВЗ планируют инвестировать 26 млрд рублей

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») получит инвестиции в размере свыше 26 млрд руб. Об этом на заседании Госдумы РФ заявил депутат Владимир Гутенев.
По его словам, большую часть средств в проект вложит бизнес. Инициатива предполагает увеличение производства электровозов до 700 локомотивных секций в год, а также строительство завода асинхронных тяговых приводов.
Проект получил поддержку со стороны первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова.
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