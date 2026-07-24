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МЧС проверило системы противопожарной защиты в крупнейшем торговом центре области

Испытания проводились с применением инструментального контроля и имитацией возникновения пожара.

Сотрудники государственного пожарного надзора совместно со специалистами испытательной пожарной лаборатории провели плановую проверку ТРЦ «Балтия Молл» в рамках которой были проверены системы противопожарной защиты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Э.

ксперты проверили работу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, противодымной вентиляции, а также внутреннего и наружного противопожарного водопровода. Испытания проводились с применением инструментального контроля и имитацией возникновения пожара.

По итогам проверки были составлены соответствующие акты. Выявленные замечания должны быть устранены в установленные сроки.

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