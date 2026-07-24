Достанет и в тени. Учёные рассказали, как загорать без риска заболеть раком

Российские учёные развенчали популярные мифы о загаре. Оказалось, даже лёжа на пляже в тени человек рискует заработать опасное заболевание, игнорируя SPF, а сметана вовсе не помощник в случае ожогов кожи. Подробнее в материале на сайте perm.aif.ru.
Миф № 1. Если нет ожога — загар безопасный.
Многие уверены, раз кожа не покраснела и не болит, значит всё в порядке. На деле же ультрафиолет может повреждать ткани незаметно. По словам кандидата медицинских наук Валерия Литвинова, UVB-лучи активнее всего в пик солнца, с 10 до 16 часов дня. Однако UVA лучи воздействуют весь световой день и проникают практически сквозь любые препятствия, но не вызывают немедленной боли или покраснения.
«Они пробираются глубоко в дерму и передают свою энергию кислороду, превращая его в агрессивные молекулы, которые повреждают фрагменты ДНК. Клетка пытается починить их, но при частом облучении, даже без видимого ожога кожи, система восстановления не справляется — ошибки накапливаются, мутации становятся постоянными. Если они затронут гены опухолей или регуляторы роста, клетка может начать бесконтрольно делиться — это первый шаг к раку», — рассказал учёный.
Миф № 2. Загар помогает при акне.
Солнце действительно может слегка подсушить воспаления. Однако эффект лишь наружный. Сначала загорающий увидит улучшение, а потом последует обратная реакция. Кожа в ответ наращивает более толстый роговой слой, закупоривается и появляются новые воспаления и комедоны.
Миф № 3. Автозагар — просто смывающаяся краска.
Автозагар вовсе не работает как обычный тональный продукт, легко смывающийся водой за один раз. На самом деле он не исчезает после душа, а постепенно сходит за 3−7 дней.
«Автозагар представляет собой химический реагент, который взаимодействует с верхним ороговевшим слоем дермы. Его основное вещество, дигидроксиацетон — производное глицерина и сахара, вступает в реакцию с аминокислотами, содержащимися в белках кожи. В результате образуются коричневый пигмент, который прочно закрепляется внутри клеток», — уточнила доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ, кандидат технических наук Юлия Рожкова.
Специалисты отмечают, что при правильном применении автозагар не вредит здоровью.
Миф 4. Маслом для загара можно заменить SPF.
Масло и крем SPF — вовсе не одно и тоже. Масло не обеспечивает сопоставимой защиты. Напротив, оно может усилить негативный эффект ультрафиолета. Учёная сравнивает действие масла с линзой, оно позволяет быстрее получить интенсивный оттенок загара. Одновременно с этим масор может усиливать риски получить ожоги и пересушивание кожи.
Специалисты советуют использовать этот косметический продукт лишь поверх нанесённого солнцезащитного крема. Кроме того, наносить масло можно лишь до 11.00 часов утра или после 16.00.
Миф 5. От солнечных ожогов спасёт сметана.
Один из самых вредных мифов о загаре — польза сметаны. Лечение ожогов с её помощью на самом деле может привести к проблемам. Дело в том, что обожжённая солнцем кожа временно теряет защитные свойства. Кисломолочные продукты же содержат бактерии и грибки и являются идеальным местом для размножения в том числе вредных микроорганизмов.
На повреждённой коже чужеродная микрофлора провоцирует бактериальное инфицирование, вызывая нагноение, сильное воспаление и значительно замедляет заживление.
"Лучше использовать аптечные средства на основе пантенола, также подойдут гели с экстрактом алоэ вера, а при сильной боли можно принять обезболивающее — ибупрофен или парацетамол, при отсутствии противопоказаний, — рекомендует Юлия Рожкова.
Миф 6. Людям с веснушками загорать нельзя.
Светлая кожа, веснушки, множество родинок — действительно признаки повышенного риска. У таких людей чаще других развивается меланома, а ультрафиолет считается одним из факторов, способных запускать опасные изменения в клетках. Но это не означает, что солнце полностью под запретом.
Как отмечает Валерий Литвинов, загорать можно, но важно делать это максимально аккуратно. Выбирайте кремы с высокой защитой (SPF 50), ограничивайте время на открытом солнце и избегайте периода пиковой активности лучей — с 11.00 до 16.00.
Миф 7. Тень надёжно защищает от солнечных лучей.
Даже если вы прячетесь под зонтом или сидите в тени, кожа продолжает получать дозу ультрафиолета — поэтому SPF остаётся актуальным. По словам профессора кафедры «Общая физика» ПНИПУ, доктора физико-математических наук Виктора Криштопа, пляжный зонт в основном перекрывает прямые лучи. Однако он не спасёт от рассеянного излучения.
Через обычные материалы вроде полиэстера или нейлона может проходить примерно 10−35% УФ. Не является абсолютной защитой и закрытая одежда, тонкие летние ткани способны пропускать до половины ультрафиолета. Ещё часть опасных лучей лучше воздействуют за счёт отражения от поверхностей: песок возвращает около 15−18% УФ, спокойная морская вода — 5−10%, а городские покрытия (бетон и асфальт) — примерно 15−25%.
Риск теплового удара?
Кроме опасностей в виде ультрафиолета длительное пребывание на солнце ведёт к солнечным и тепловым ударам. Как сообщила ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Татьяна Махова, главные признаки теплового удара — нарушения со стороны работы центральной нервной системы в виде спутанности сознания, шаткости походки, обмарока. Также типичные признаки — высокая температура тела, горячая кожа и тахикардия.
Почувствовав неладное, важно немедленно отойти в тень и попросить помощи. Смертность при тяжёлом тепловом ударе достигает 10−15%, поэтому при плохом самочувствии лучше звонить в скорую. Если увидели человека с похожими признаками — уведите его в прохладу, дайте воды или минералки, снимите обувь и носки, растегните ворот рубашки, обрызнайте водой.
Чтобы не довести себя до теплового удара, пейте достаточно воды (кофе, чай, соки не помогут), выбирайте лёгкую свободную одежду и старайтесь находиться в тени.