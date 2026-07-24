Достанет и в тени. Учёные рассказали, как загорать без риска заболеть раком

Многие уверены, раз кожа не покраснела и не болит, значит всё в порядке. На деле же ультрафиолет может повреждать ткани незаметно. По словам кандидата медицинских наук Валерия Литвинова, UVB-лучи активнее всего в пик солнца, с 10 до 16 часов дня. Однако UVA лучи воздействуют весь световой день и проникают практически сквозь любые препятствия, но не вызывают немедленной боли или покраснения.