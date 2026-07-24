В аэпопорту Волгограда задерживают и отменяют вечерние рейсы

Два вечерних рейса «Победы» в Москву и Санкт-Петербург сегодня вовсе отменены. Менять билеты придется волгоградцам, рассчитывавшим прилететь из северной столицы в 19:40, а также горожанам, которые планировали вылет в сторону Санкт-Петербурга в 20:10. Московский рейс, вычеркнутый в Волгограде из пятничного расписания, должен был приземлиться в 21:20.