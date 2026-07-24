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В России разрешили благоустраивать лесные тропы для прогулок и спорта

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который разрешает обустраивать существующие лесные тропинки под пешеходные, велосипедные, беговые и другие маршруты.

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который разрешает обустраивать существующие лесные тропинки под пешеходные, велосипедные, беговые и другие маршруты.

Изменения внесут в Лесной кодекс. Благоустраивать дорожки можно будет в рекреационных лесах, но только по уже существующим тропам и без вырубки деревьев. Запрещена как сплошная, так и выборочная рубка леса. Закон позволит размещать в таких зонах велосипедные, велопешеходные, пешеходные и беговые дорожки, тропы, лыжные и роллерные трассы. Также можно будет устанавливать элементы благоустройства, в том числе беседки, навесы, лавочки, туалеты, освещение и урны.

Как ранее пояснял первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, закон должен сделать лесные маршруты более удобными и безопасными для прогулок и занятий спортом. Кроме того, упорядоченное движение по благоустроенным дорожкам поможет снизить нагрузку на лесные территории.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

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