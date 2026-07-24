В России разрешили благоустраивать лесные тропы для прогулок и спорта

Изменения внесут в Лесной кодекс. Благоустраивать дорожки можно будет в рекреационных лесах, но только по уже существующим тропам и без вырубки деревьев. Запрещена как сплошная, так и выборочная рубка леса. Закон позволит размещать в таких зонах велосипедные, велопешеходные, пешеходные и беговые дорожки, тропы, лыжные и роллерные трассы. Также можно будет устанавливать элементы благоустройства, в том числе беседки, навесы, лавочки, туалеты, освещение и урны.