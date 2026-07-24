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На пляжах Анапы завершили отсыпку дополнительного слоя чистого песка

На пляжах Анапы завершены работы по отсыпке дополнительного слоя чистого песка после ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Керченском проливе.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщили на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС под председательством вице-премьера РФ Виталия Савельева.

Работы проведены на участке береговой линии протяженностью около 12 км. На пляжи завезли свыше 446 тыс. кубометров песка, сформировав слой толщиной не менее 50 см. После отсыпки материал был просушен и просеян с использованием специальной техники.

Как отметили в правительстве, песок для восстановления пляжей доставляли из карьера, выбранного при участии научного сообщества и согласованного с Роспотребнадзором. Каждая партия проходила лабораторный контроль качества.

По данным комиссии, разрешения Роспотребнадзора на эксплуатацию уже получили 97 пляжей Анапы. Еще семь пляжных территорий находятся на стадии проверки.

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