Женщина попала в реанимацию после наезда автобуса у остановки в Воронеже

Автобус № 1КС сбил женщину у остановки общественного транспорта «Улица Некрасова» в Воронеже в четверг, 23 июля.
По данным регионального ГУ МВД России, авария произошла около 12:20 у дома № 46 на улице 20-летия Октября. За рулём автобуса находился 43-летний мужчина. После произошедшего женщину с травмами доставили в больницу.
В пресс-службе регионального министерства здравоохранения корреспонденту vrn.aif.ru сообщили, что пациентка находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.
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