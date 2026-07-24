В Гусеве соседи судятся из-за агрессивно растущих деревьев

Кроме того, истец пожаловался на засилье сорной травы которая уже добралась до отмостки строения. Поскольку досудебные попытки урегулировать конфликт и удалить проблемную растительность не увенчались успехом, заявитель просит суд обязать соседей в течение 10 дней после вынесения решения пересадить куст сирени на метр от границы, а также выкорчевать девичий виноград и вьюнок.