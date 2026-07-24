Главные события ДВФМ за неделю (18 — 24 июля)

На переговорах с заместителем министра планирования и инвестиций Пиусом Стивеном Чайя обсудили развитие молодёжного предпринимательства, цифровой грамотности и стажировок. С министром развития молодёжи Джоэлем Нанаука достигнуты договорённости о запуске совместных образовательных программ, доступе к российским курсам на английском и суахили, а также о приглашении танзанийцев на Петербургский и Восточный экономические форумы. Министр Нанаука подтвердил готовность подписать меморандум о сотрудничестве с Росмолодёжью и «Движением Первых».