Главные события ДВФМ за неделю (18 — 24 июля)

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с самыми заметными новостями о подготовке к МФМ-2026 с 18 по 24 июля.
Россия и Танзания: новые горизонты сотрудничества в молодёжной сфере
Российская делегация во главе с заместителем руководителя Росмолодёжи Лейлой Зотовой посетила Танзанию с официальным визитом. В состав делегации вошли представители Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи, ArtMasters, медиахолдинга «Ведомости», IT Russia и Альянса по защите детей в цифровой среде. В рамках визита прошли встречи с руководством органов власти, представителями образования, креативных индустрий и молодёжных организаций.
На переговорах с заместителем министра планирования и инвестиций Пиусом Стивеном Чайя обсудили развитие молодёжного предпринимательства, цифровой грамотности и стажировок. С министром развития молодёжи Джоэлем Нанаука достигнуты договорённости о запуске совместных образовательных программ, доступе к российским курсам на английском и суахили, а также о приглашении танзанийцев на Петербургский и Восточный экономические форумы. Министр Нанаука подтвердил готовность подписать меморандум о сотрудничестве с Росмолодёжью и «Движением Первых».
Урал встречает гостей: экскурсии по заводам, IT-хабам и культурным кластерам
Для 10 тысяч участников Международного фестиваля молодёжи из 190 стран разработана экскурсионная программа из шести форматов — от экспресс-знакомства по дороге из аэропорта до пеших прогулок и индустриальных маршрутов. Гости увидят исторический центр Екатеринбурга, следы горнозаводской цивилизации и уникальное расположение города на границе Европы и Азии.
В зависимости от направления участники посетят телекомпанию «Четвёртый канал», Уральский завод химического машиностроения, креативный кластер «Хлебозавод № 6», Инжиниринговый центр цифровых технологий УрФУ, Технохаб Сбера (где работают более 1700 IT-специалистов), Законодательное собрание Свердловской области и новую ледовую арену УГМК. Для несовершеннолетних подготовлен формат «Дети — детям», а для гостей с ограниченными возможностями — адаптированные маршруты.
Пять тысяч жителей Свердловской области станут гостями фестиваля по программе «Горожане»
Запущена регистрация на программу гостевого участия «Горожане»: 5 тысяч жителей Свердловской области смогут бесплатно посетить мероприятия фестиваля с 13 по 16 сентября. Приём заявок открыт до 10 августа на официальном сайте Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи. Участниками могут стать граждане России от 14 лет, постоянно проживающие в регионе, после заполнения анкеты и написания мотивационного эссе.
Для прошедших отбор организуют бесплатный трансфер до площадки «Екатеринбург-ЭКСПО» и оформят именную аккредитационную карту. Гостям будут доступны выставочные пространства, экскурсии по территории фестиваля, культурные активности, гастрономическая зона, а также открытые сессии и встречи с лидерами отраслей.
На МФМ-2026 откроется маркет для молодых производителей «Арт. Молодость»
С 13 по 16 сентября на площадке МчФМ-2026 начнёт работу Международный маркет дизайна и мерча «Арт. Молодость», организованный «Таврида. АРТ» совместно с АНО «Международное молодёжное информационное агентство». Приём заявок для дизайнеров, художников, локальных и зарубежных производителей одежды, аксессуаров, сувениров, косметики и текстиля открыт до 31 июля.
Маркет объединит российских производителей, молодых творцов, учреждения культуры и корнеры стран-участниц. Для профессионалов пройдёт Мерч. Конференция с лекциями и дискуссиями, а также церемония вручения Мерч. Премии в десяти номинациях. Победители получат возможности для долгосрочного сотрудничества с брендом «Арт. Молодость» и участия в спецпроектах.
Завершилась аккредитация СМИ на МФМ-2026
На Международный фестиваль молодёжи — 2026 аккредитовались более 800 журналистов и блогеров из 62 стран. Заявки подали представители около 320 СМИ, из которых более 200 — зарубежные. География охватывает Алжир, Беларусь, Египет, Индию, Китай, США, Танзанию, ЮАР и многие другие государства.
Аккредитованные медиа получат расширенный доступ к ключевым событиям, а также возможность работать с ведущими спикерами и напрямую общаться с участниками из разных стран. На протяжении всех дней фестиваля в медиацентре журналистов будут сопровождать медиаволонтёры.