В Южноуральске Челябинской области модернизировали детский сад № 19

Детский сад № 19 «Улыбка» преобразили в Южноуральске Челябинской области, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона. Работы провели в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья».
Специалисты обновили фасад здания: стены украсили граффити с самолетами и облаками. Также в порядок привели прилегающую к учреждению территорию. Там улучшили покрытие пешеходных дорожек, а еще заменили малые формы и обустроили несколько тематических площадок, на которых малыши смогут изучать, например, космос или правила дорожного движения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.