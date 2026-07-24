В Южноуральске Челябинской области модернизировали детский сад № 19

Специалисты обновили фасад здания: стены украсили граффити с самолетами и облаками. Также в порядок привели прилегающую к учреждению территорию. Там улучшили покрытие пешеходных дорожек, а еще заменили малые формы и обустроили несколько тематических площадок, на которых малыши смогут изучать, например, космос или правила дорожного движения.