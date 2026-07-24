Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Южноуральске Челябинской области модернизировали детский сад № 19

На фасадах учреждения появились граффити с самолетами и облаками.

Детский сад № 19 «Улыбка» преобразили в Южноуральске Челябинской области, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона. Работы провели в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья».

Специалисты обновили фасад здания: стены украсили граффити с самолетами и облаками. Также в порядок привели прилегающую к учреждению территорию. Там улучшили покрытие пешеходных дорожек, а еще заменили малые формы и обустроили несколько тематических площадок, на которых малыши смогут изучать, например, космос или правила дорожного движения.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.