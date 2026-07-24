Через Ленинский проспект планируют пустить два маршрута трамвая

На Шевченко проектируют новую трамвайную остановку с высокой платформой. Об этом рассказала глава администрации Елена Дятлова.
«Мы объявили торги на разработку проектной документации по капитальному ремонту и реконструкции существующей трамвайной сети, — пояснила Дятлова, — чтобы наши трамваи новые могли передвигаться с заявленной скоростью завода-изготовителя».
Она добавила, что при проектировке улицы Шевченко предусмотрят там высокую трамвайную платформу. Документацию подготовят к концу текущего года. Далее, всё будет зависеть от финансирования.
«Порядка 10 миллиардов рублей будет направлено на реконструкцию трамвайной сети. Деньги пойдут на ремонт путей и контактной сети, закупку новых трамваев и реконструкцию депо», — перечислила мэр.
Через новую остановку пойдёт два маршрута. «Мы хотим вернуть третий трамвай: так, как он ходил — через Ленинский проспект. Ещё коллеги хотят закольцевать и [пустить его] по улицам Шевченко, 9 Апреля, Черняховского и Ленинскому проспекту», — заключила сити-менеджер.
Какой номер присвоят новому маршруту — пока неизвестно.
В ближайшие годы в Калининграде хотят запустить трамвай в три района.