Через Ленинский проспект планируют пустить два маршрута трамвая

Через новую остановку пойдёт два маршрута. «Мы хотим вернуть третий трамвай: так, как он ходил — через Ленинский проспект. Ещё коллеги хотят закольцевать и [пустить его] по улицам Шевченко, 9 Апреля, Черняховского и Ленинскому проспекту», — заключила сити-менеджер.