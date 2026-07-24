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Через Ленинский проспект планируют пустить два маршрута трамвая

На Шевченко проектируют новую остановку.

Источник: Клопс.ru

На Шевченко проектируют новую трамвайную остановку с высокой платформой. Об этом рассказала глава администрации Елена Дятлова.

«Мы объявили торги на разработку проектной документации по капитальному ремонту и реконструкции существующей трамвайной сети, — пояснила Дятлова, — чтобы наши трамваи новые могли передвигаться с заявленной скоростью завода-изготовителя».

Она добавила, что при проектировке улицы Шевченко предусмотрят там высокую трамвайную платформу. Документацию подготовят к концу текущего года. Далее, всё будет зависеть от финансирования.

«Порядка 10 миллиардов рублей будет направлено на реконструкцию трамвайной сети. Деньги пойдут на ремонт путей и контактной сети, закупку новых трамваев и реконструкцию депо», — перечислила мэр.

Через новую остановку пойдёт два маршрута. «Мы хотим вернуть третий трамвай: так, как он ходил — через Ленинский проспект. Ещё коллеги хотят закольцевать и [пустить его] по улицам Шевченко, 9 Апреля, Черняховского и Ленинскому проспекту», — заключила сити-менеджер.

Какой номер присвоят новому маршруту — пока неизвестно.

В ближайшие годы в Калининграде хотят запустить трамвай в три района.

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