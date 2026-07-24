Нижегородские предприятия АПК будут платить за ТКО по количеству сотрудников

Ранее некоторые операторы стали начислять сельхозпроизводителям плату за вывоз мусора, взяв за расчет площади сельскохозяйственных построек. Плату за мусор фермерам насчитали как владельцам офисной недвижимости с сотнями сотрудников — исходя из площади коровников и овощехранилищ, хотя работают в них всего по несколько человек. В итоге предприятия АПК получили досудебные претензии с требованием заплатить 2−17 млн руб.