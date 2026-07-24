Омичи вновь наблюдают рост стоимости бензина

В Омске цены на бензин и дизельное топливо ежемесячно подвергаются изменениям. По состоянию на пятницу, 24 июля 2026 года, корректировки коснулись АЗС «Юнигаз». Стоимость горючего возросла на 5−30 копеек, что варьируется в зависимости от марки.
Согласно актуальным данным, цены на бензин А-92 UNI и «Евро» возросли на 5 копеек, А-95 UNI — на 10, а А-98 UNI — на 13. Подскочил в цене и дизель, который стал дороже на 10 копеек.
Так, по данным на пятницу, 24 июля текущего года, горючее на омских автозаправочных станциях торгуется по следующим ценам:
— на АЗС «Газпромнефть» А-92 стоит 60,93−61,9 рубля, А-95 — 65,75−66,7 рубля, G-95 — 67,15−68,1 рубля, G-100 — 85,87−86,32 рубля, ДТ — 78,88−79,85 рубля, газ — 28,9−29,15 рубля, КПГ — 31,9−32,27 рубля;
— на АЗС «Юнигаз» бензин марки А-92 UNI — 61,97 рубля, А-92 «Евро» — 61,42 рубля, А-95 UNI — 67,67 рубля, А-98 UNI — 85,57 рубля, газ — 29,9 рублей, ДТ «Евро» — 79,37 рубля, ДТ UNI — 80,42 рубля, ДТА Евро — 81,57 рубля;
— на АЗС «Топлайн» бензин марки А-92 стоит 61,44−62,44 рубля, А-92 Reactive — 62,74−63,19 рубля, А-95 — 66,25−67,25 рубля, А-95 Reactive — 67,55 рубля, А-98 — 84,87 рублей, газ — 29,9−31,45 рубля, ДТ — 79,39−80,49 рубля, метан — 32,27 рубля, СПГ — 46−47 рубля;
— на АЗС «Татнефть» бензин марки АИ-92 стоит 60,9−61,76 рубля, АИ-95 — 65,85 рубля, ДТ — 80,45 рубля, ДТ «Танеко» — 81,05 рубля;
— на АЗС «Транссиб» АИ-92 стоит 60,7 рубля, АИ-95 — 65,4 рубля, ДТ — 78,4 рубля.
Таким образом, согласно опубликованной «сетке» цен по состоянию на 24 июля, самая низкая цена на дизтопливо в Омске — на АЗС «Газпромнефть» (78,88−79,85 рубля за литр), самый дешевый бензин в Омске АИ-92 — на заправках сети «Татнефть» (60,9 рубля за литр), литр АИ-95 дешевле на АЗС «Транссиб» (АИ-95 — 65,4 рубля).
Стоит отметить, что омичи периодически наблюдают скачки цен на топливо. Только за июнь 2026 года корректировки на цены вводились не менее 9 раз, в июле — не менее 8 раз.
Напомним, вчера, 23 июля 2026 года, Заксобрание региона одобрило запрет на продажу топлива подросткам. Однако, как ранее писал «СуперОмск», в законопроекте есть один нюанс. Установленный запрет распространяется исключительно на реализацию бензина через кассовые аппараты, при этом сохраняется возможность покупки топлива без предъявления документов посредством мобильных приложений или использования топливных карт.