Ростовские таможенники передали в суд дело о контрабанде 17 тонн топлива

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере). Правоохранители пояснили, что статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.