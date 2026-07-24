Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге запустили проект для трудоустройства людей с инвалидностью

Инициатива направлена на создание необходимых условий для таких соискателей.

Пилотный проект «Защищенная занятость инвалидов трудоспособного возраста, в том числе участников СВО с инвалидностью» запустили в Санкт-Петербурге, сообщили в городском комитете по труду и занятости населения. Реализация подобных инициатив отвечает целям и задачам нацпроекта «Кадры».

Проект направлен на создание условий для трудоустройства людей, которые имеют тяжелые формы инвалидности и испытывают сложности при поиске работы. Таким соискателям необходимы специальные условия. Участниками проекта могут стать люди с инвалидностью I и II группы, имеющие 2-ю или 3-ю степень ограничения способности к трудовой деятельности. Все расходы по организации их рабочих мест, оплате труда и сопровождению финансируются за счет средств города. Специалисты помогают оформить необходимые документы. Также они сопровождают участников проекта на всех этапах трудоустройства и оказывают им поддержку в период адаптации.

В зависимости от состояния здоровья участники могут работать на полную, половину или четверть ставки. Часть из них трудятся на дому. Основными площадками реализации проекта стали центры реабилитации и другие специализированные учреждения.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.