В Петербурге запустили проект для трудоустройства людей с инвалидностью

Проект направлен на создание условий для трудоустройства людей, которые имеют тяжелые формы инвалидности и испытывают сложности при поиске работы. Таким соискателям необходимы специальные условия. Участниками проекта могут стать люди с инвалидностью I и II группы, имеющие 2-ю или 3-ю степень ограничения способности к трудовой деятельности. Все расходы по организации их рабочих мест, оплате труда и сопровождению финансируются за счет средств города. Специалисты помогают оформить необходимые документы. Также они сопровождают участников проекта на всех этапах трудоустройства и оказывают им поддержку в период адаптации.