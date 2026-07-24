В Петербурге запустили проект для трудоустройства людей с инвалидностью

Пилотный проект «Защищенная занятость инвалидов трудоспособного возраста, в том числе участников СВО с инвалидностью» запустили в Санкт-Петербурге, сообщили в городском комитете по труду и занятости населения. Реализация подобных инициатив отвечает целям и задачам нацпроекта «Кадры».
Проект направлен на создание условий для трудоустройства людей, которые имеют тяжелые формы инвалидности и испытывают сложности при поиске работы. Таким соискателям необходимы специальные условия. Участниками проекта могут стать люди с инвалидностью I и II группы, имеющие 2-ю или 3-ю степень ограничения способности к трудовой деятельности. Все расходы по организации их рабочих мест, оплате труда и сопровождению финансируются за счет средств города. Специалисты помогают оформить необходимые документы. Также они сопровождают участников проекта на всех этапах трудоустройства и оказывают им поддержку в период адаптации.
В зависимости от состояния здоровья участники могут работать на полную, половину или четверть ставки. Часть из них трудятся на дому. Основными площадками реализации проекта стали центры реабилитации и другие специализированные учреждения.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.