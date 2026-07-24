Выходные в Красноярске будут теплыми и дождливыми

Предстоящие выходные порадуют жителей теплой погодой: в субботу и воскресенье днем в краевом центре будет около +26 градусов тепла, а ночью — +16. При этом выйти на прогулку без зонтика не получится, синоптики обещают дождь. В начале рабочей недели горожан также ожидает вполне комфортная температура: столбик термометра будет показывать +25 градусов в светлое время, а к ночи опускаться до +15. Дождливо будет в понедельник и вторник, в среду синоптики Гидрометцентра прогнозируют облачность.